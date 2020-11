Scheuer verspricht Luftverkehrsbranche staatliche Hilfe

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat der von der Corona-Pandemie stark getroffenen Luftverkehrsbranche staatliche Hilfen in Aussicht gestellt. Im Deutschlandfunk sagte der CSU-Politiker vor dem digitalen Luftverkehrsgipfel mit Branchenvertretern, dass die regionalen Flughäfen eine hohe Bedeutung für die Regionen hätten.

"Es geht darum, Struktur in Deutschland zu erhalten. Und Struktur in Deutschland erhält man, indem man in schwierigen Zeiten auch hilft", sagte Scheuer. "Wir machen ja Rettungspakete nicht für einen Flughafenchef, sondern für 180.000 Beschäftigte, die an den Flughäfen in Deutschland arbeiten. Und etwa 25 bis 30 Prozent dieser Beschäftigen sind in Gefahr."

Seit der Corona-Pandemie ist das Passagieraufkommen massiv gesunken. Mehrere Flughäfen haben in den Sommermonaten einen Rückgang von rund 80 Prozent gemeldet. Scheuer betonte, bei den geplanten staatlichen Hilfen gehe es um eine Branche, die insgesamt 800.000 Beschäftigte habe, wenn man Flugzeugbauer, Airlines und Flugsicherung einbezieht.

"Jeder schätzt einen regionalen Flughafen", so Scheuer. Auf die Frage, ob regionale Flughäfen etwa in Kassel oder Paderborn nötig seien, sagte der CSU-Politiker, dass es um den Erhalt der Attraktivität der Regionen gehe. "Als Verkehrsminister für die Bundesrepublik Deutschland habe ich die Struktur Deutschlands im Blick. Und die heisst Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auch beim Angebot der Flughäfen. Deswegen machen wir den Gipfel."

An dem digitalen Luftverkehrsgipfel nehmen weitere Bundesminister, mehrere Landesverkehrsminister sowie EU-Verkehrskommissarin Adina Valean und Spitzenvertreter der Branche teil. Weil das Passagieraufkommen in der Krise massiv gesunken ist, strebt Scheuer ein milliardenschweres Rettungspaket etwa für Flughäfen an.

Vor dem Luftverkehrsgipfel hat der Flughafenverband ADV vom Staat mindestens die Erstattung der Vorhaltekosten von 740 Millionen Euro zu bekommen. Mittelfristig brauchen die Airports nach Angaben von ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel deutlich mehr Unterstützung, da sie jeden Tag rund 10 Millionen Euro verlören. Der ADV geht davon aus, dass die deutschen Flughäfen in diesem Jahr einen Verlust von 1,7 Milliarden Euro und im nächsten Jahr von 1,3 Milliarden Euro machen werden.

