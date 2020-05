Scheuer: EU-Kommission muss Einschränkungen für Lufthansa verwerfen

BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um das Rettungspaket für die Lufthansa hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die EU-Kommission aufgefordert, auf Auflagen zu verzichten. "Die EU-Kommission muss die Einschränkungen für die Lufthansa verwerfen und genauso unkompliziert agieren wie beispielsweise mit Air France oder Alitalia", sagte Scheuer der Funke-Mediengruppe. Die Wettbewerbshüter hatten den Rettungsplänen für Air France und Alitalia ohne Auflagen zugestimmt.

"In dieser Situation darf die Kommission nicht mit zweierlei Mass messen", forderte Scheuer. Der Verkehrsminister bezeichnete es als "unverständlich, dass die EU-Kommission über zusätzlichen Ballast in dieser Corona-Extremsituation für die Lufthansa diskutiert, statt schnell die Freigabe für den Rettungsplan zu erteilen". Es wäre "fatal, die Lufthansa jetzt durch die Abgabe von attraktiven Start- und Landezeiten an Mitbewerber zu schwächen, die die hohen Standards der Lufthansa nicht erfüllen".

Das mit der Lufthansa vereinbarte Rettungspaket über 9 Milliarden Euro nannte er "wohl überlegt und verantwortungsbewusst". Der Aufsichtsrat der Lufthansa hatte aber wegen der drohenden Auflagen aus Brüssel die Zustimmung zum Rettungspaket verweigert. Die Diskussion über mögliche Auflagen für den deutschen Airline-Konzern sei nun "ein Thema zwischen Brüssel und Berlin", sagte Scheuer.

