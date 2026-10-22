Scheid Vineyards A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Scheid Vineyards A präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Scheid Vineyards A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3.35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6.690 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch