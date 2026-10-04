Manchester Aktie US56219P2020
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04.10.2026 13:03:19
Schaufenster eines Konglomerates: Hinter Manchester City steht ein ökonomisches Labyrinth
Mit seinen Öl-Milliarden hat sich Abu Dhabi in Manchester eingekauft. Das Emirat hat nicht nur einen Fussballklub übernommen, sondern ganze Stadtviertel aufgemöbelt. Diese konzertierte Aktion setzt auf doppelte Strukturen und vor allem sehr viel Geld.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!