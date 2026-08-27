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27.08.2026 13:10:00
Schalke 04, RB Leipzig und Co.: Diese Managerinnen mischen die Fussball-Bundesliga auf
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die Wall Street pendelt um die Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.