Schaffner-Aktie: Schaffner wird SIX verlassen

Die Regulierungsstelle der Börse, die SIX Exchange Regulation (SER), hat dem Antrag auf Dekotierung zugestimmt.

Ein genauer Zeitpunkt für den letzten Handelstag sei noch zu bestimmen, teilte die SER am Freitag mit. Der Termin werde spätestens fünf Börsentage vor dem letzten Handelstag an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben.

Mitte Dezember hatte das amerikanisch-schweizerische Sensorik-Unternehmen TE Connectivity den Vollzug der Übernahme vermeldet. Bereits Anfang Dezember hatten 99 Prozent der Schaffner-Aktionäre der Dekotierung an einer ausserordentlichen Generalversammlung zugestimmt. TE Connectivity hatte 505 Franken je Aktie geboten.

dm/tv

Zürich (awp)