Schaffner-Aktie beflügelt: Schaffner gewinnt mehrere Grossaufträge aus Automobilindustrie

Der Elektro-Komponentenhersteller Schaffner hat in den vergangenen Wochen einige Aufträge an Land gezogen.

Mit Vertragsabschlüssen von insgesamt über 55 Millionen Franken in der Division Automotive sei im Oktober das bisher grösste Auftragsvolumen in der Geschichte der Gruppe erzielt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit,

Die neuen Aufträge beziehen sich hauptsächlich auf Antennen der neuesten Generation für schlüssellose Authentifizierungssysteme in neuen Modellplattformen verschiedener globaler Automobilhersteller.

Das Auftragsvolumen erstreckt sich über die gesamte Laufzeit der neuen Modelle, es schlägt sich also erst über die Zeit in den Büchern von Schaffner nieder. Schaffner geht davon aus, dass die Aufträge nach dem Aufbau der Produktionslinien und parallel zur Markteinführung der neuen Fahrzeuge ab dem Geschäftsjahr 2020/21 einen zunehmend positiven Einfluss haben.

Über das Geschäftsjahr 2018/19, welches Ende September zu Ende gegangen ist, wird das Unternehmen am 5. Dezember 2019 berichten.

Komponenten von Schaffner finden Anwendung in elektronischen Motorsteuerungen, in Wind- und Photovoltaikanlagen, in der Bahntechnik, in Werkzeugmaschinen und Robotern, der elektrischen Infrastruktur sowie in der Stromversorgung einer Vielzahl elektronischer Geräte, zum Beispiel in der Medizintechnik. Für die Automobilindustrie produziert Schaffner Antennen für schlüssellose Zugangssysteme sowie Filterlösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und deren Ladeinfrastruktur.

Schaffner-Aktien sprangen am Dienstag im Schweizer Vormittagshandel 6,28 Prozent auf 203,00 Franken hoch. Die Gewinne belaufen sich im späten Handel 11,52 Prozent bei 213,00 Franken.

cf/rw

Luterbach (awp)