Schaeffler will unveränderte Dividende zahlen - Ausschüttungsquote erhöht

HERZOGENAURACH (awp international) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will seinen Aktionären eine unveränderte Dividende für das vergangene Jahr zahlen. Vorgeschlagen werden sollen erneut 0,45 Euro je Vorzugsaktie, kündigte das Unternehmen am Freitag auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung in Herzogenaurach an.

Zudem soll die Ausschüttungsquote künftig auf 40 bis 60 Prozent angehoben werden, nach bislang 30 bis 50 Prozent. Die ausserordentliche Hauptversammlung stimmte unterdessen der Umwandlung der im SDax notierten Vorzugsaktien in Stammaktien im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit dem Automobilzulieferer Vitesco mit grosser Mehrheit zu./nas/he