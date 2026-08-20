Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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20.08.2026 11:00:00
Schaeffler und CATL: Autozulieferer bündelt Kräfte mit Akkuspezialisten aus China
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schaeffler AG
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|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
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09:00
|EQS-News: Schaeffler and CATL deepen collaboration on Battery Management Systems and Integrated PowerBox Solutions (EQS Group)
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09:00
|EQS-News: Schaeffler und CATL vertiefen Zusammenarbeit bei Batteriemanagementsystemen und Integrated-PowerBox-Lösungen (EQS Group)
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19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
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19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
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19.08.26
|MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
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19.08.26
|XETRA-Handel MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
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12.08.26
|EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy (EQS Group)
Analysen zu Schaeffler AG
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