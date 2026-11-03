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03.11.2026 08:15:48
Schaeffler baut weitere Stellen ab - 2.660 Jobs in Deutschland betroffen
DOW JONES--Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler baut angesichts des schwierigen Branchenumfelds im Autogeschäft weitere Stellen ab. Netto sollen 3.460 Stellen in der Region Europa abgebaut werden, wie der im MDAX notierte Konzern mitteilte. Davon sollen etwa 2.660 Stellen auf Deutschland auf entfallen. Etwa 50 Prozent sollen die Produktion, 30 Prozent den Bereich Forschung und Entwicklung und 20 Prozent weitere Funktionsbereiche betreffen. Vom Abbau seien unter anderem fünf Standorte in Deutschland betroffen, von denen vier perspektivisch geschlossen werden sollen.
Der Abbau in Deutschland bedeute, dass bezogen auf die Stammbelegschaft von 31.957 Beschäftigen Ende September rund 9 Prozent der vorhandenen Stellen bis 2028 abgebaut würden, so der Konzern weiter. "Bezieht man den aus Altprogrammen und den bereits unterzeichneten 1.800 Altersteilzeitverträgen resultierenden Stellenabbau mit ein, erhöht sich der oben genannte Prozentsatz auf rund 18 Prozent", heisst es weiter.
Mit dem neuen Programm sollen bis 2030 Einsparungen von rund 300 Millionen Euro pro Jahr erzielt werden. Beim Einmalaufwand werde mit einem Betrag von rund 480 Millionen Euro gerechnet. Der überwiegende Teil des Betrags soll im Jahr 2026 als Restrukturierungsrückstellung verbucht werden.
Die Umsetzung der geplanten Massnahmen soll möglichst sozialverträglich und im engen Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen und den Betriebsräten an den betroffenen Standorten erfolgen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/hab
(END) Dow Jones Newswires
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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