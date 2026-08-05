Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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05.08.2026 11:16:00
Schaeffler: Autozulieferer streicht 1300 weitere Stellen, Aktie steigt
SchaefflerDer Autozulieferer Schaeffler konnte im abgelaufenen Quartal seine Profitabilität zwar steigern, der Umsatz sank jedoch leicht. Nun verschärft CEO Klaus Rosenfeld sein Sparprogramm.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
6.69 CHF -1.86%
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Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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