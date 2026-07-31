Schaeffler Aktie 29820697 / DE000SHA0159
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31.07.2026 11:50:00
Schaeffler-Aktie mit Kurssturz: Mittelfristziele gekappt - Maue Aussichten bei E-Autos
Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler streicht wegen der schlechten Lage in der Autoindustrie seine mittelfristigen Geschäftsziele zusammen.
Vergangenes Jahr hatte Schaeffler einen Erlös von 23,5 Milliarden Euro erzielt.
Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern erwartet das Management 2028 im Konzern weiter zwischen 6,0 und 8,0 Prozent, auch beim bereinigten freien Mittelzufluss soll es bei den anvisierten 400 bis 600 Millionen Euro bleiben.
/men/mis
HEZOGENAURACH (awp international)
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