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Schaeffler Aktie 29820697 / DE000SHA0159

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Schlechte Lage 31.07.2026 11:50:00

Schaeffler-Aktie mit Kurssturz: Mittelfristziele gekappt - Maue Aussichten bei E-Autos

Schaeffler-Aktie mit Kurssturz: Mittelfristziele gekappt - Maue Aussichten bei E-Autos

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler streicht wegen der schlechten Lage in der Autoindustrie seine mittelfristigen Geschäftsziele zusammen.

Schaeffler
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So dürfte im Jahr 2028 nur noch ein Umsatz von 24 bis 26 Milliarden Euro erzielt werden, teilte der MDax -Konzern am Freitag in Herzogenaurach mit. Bisher hatte Chef Klaus Rosenfeld eine Steigerung auf 27 bis 29 Milliarden Euro im Sinn. Vor allem in der Sparte mit Teilen für Elektroautos sind die Aufträge nicht so üppig, dass die Planungen aufrechterhalten werden können, die operative Gewinnschwelle wird in dem Bereich wohl ebenfalls nicht wie geplant erreicht. Die Aktie fällt am Freitag im XETRA-Handel zeitweise kräftig um 12,24 Prozent auf 7,10 Euro.

Vergangenes Jahr hatte Schaeffler einen Erlös von 23,5 Milliarden Euro erzielt.

Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern erwartet das Management 2028 im Konzern weiter zwischen 6,0 und 8,0 Prozent, auch beim bereinigten freien Mittelzufluss soll es bei den anvisierten 400 bis 600 Millionen Euro bleiben.

/men/mis

HEZOGENAURACH (awp international)

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Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
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