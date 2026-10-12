Schaeffler Aktie 29820697 / DE000SHA0159
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12.10.2026 15:09:00
Schaeffler-Aktie legt zu: Personalabbau schreitet zügig voran - mehr Einsparungen als erwartet
Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler kommt mit seinen Sparplänen schneller voran als geplant.
Daher löste Schaeffler nicht benötigte Rückstellungen für den Umbau von rund 84 Millionen Euro im dritten Quartal auf. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Der Kurs der Schaeffler-Aktie schnellte auf die Neuigkeiten hin um gut fünf Prozent nach oben.
Zudem schloss Schaeffler bis zum 5. Oktober nach eigenen Angaben 1768 neue Altersteilzeitverträge ab. Im Sommer hatte der Konzern noch damit gerechnet, dass rund 1300 Mitarbeiter die Möglichkeit nutzen werden. "Der Abschluss der zusätzlichen Altersteilzeitverträge führt bereits im Jahr 2027 zu einem positiven Cash-Flow-Effekt", teilte das Unternehmen weiter mit. Für 2029 werde zudem ein positiver Ergebniseffekt von rund 55 Millionen Euro erwartet. Gleichwohl würden bis 2030 für Einmalzahlungen über die Zeit zusätzliche Rückstellungen in Höhe von rund 70 Millionen Euro erforderlich.
Die Schaeffler-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Montag zeitweise 3,57 Prozent auf 6,09 Euro.
/mis/stw
HERZOGENAURACH (awp international)
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