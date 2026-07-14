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Freundlicher Ausblick 14.07.2026 20:45:03

Schaeffler-Aktie in Grün: Verbesserung der Marge erwartet

Schaeffler-Aktie in Grün: Verbesserung der Marge erwartet

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat auch im zweiten Quartal etwas profitabler abgeschnitten als ein Jahr zuvor.

Gegenüber dem Wert des Vorjahreszeitraums von 3,5 Prozent habe die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Dreimonatszeitraum zugelegt und sich dem Mittelpunkt der Jahresprognose von 3,5 bis 5,5 Prozent genähert, teilte der MDax -Konzern am Dienstagabend in einer Präsentation zu einer Analystenkonferenz auf der Webseite mit.

Der Umsatz sei im Quartal stabil zum Vorjahreswert von 5,92 Milliarden Euro geblieben. Der freie Barmittelzufluss vor Ein- und Auszahlungen für Unternehmenszu- und verkäufe sei moderat negativ ausgefallen. Die Aktie regte sich im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss kaum.

Die Schaeffler-Aktie fällt im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 1,05 Prozent auf 8,45 Euro.

/men/he

HERZOGENAURACH (awp international)

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Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
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