Schaeffler Aktie 29820697 / DE000SHA0159
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14.07.2026 20:45:03
Schaeffler-Aktie in Grün: Verbesserung der Marge erwartet
Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat auch im zweiten Quartal etwas profitabler abgeschnitten als ein Jahr zuvor.
Der Umsatz sei im Quartal stabil zum Vorjahreswert von 5,92 Milliarden Euro geblieben. Der freie Barmittelzufluss vor Ein- und Auszahlungen für Unternehmenszu- und verkäufe sei moderat negativ ausgefallen. Die Aktie regte sich im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss kaum.
Die Schaeffler-Aktie fällt im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 1,05 Prozent auf 8,45 Euro.
/men/he
HERZOGENAURACH (awp international)
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