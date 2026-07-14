Schaeffler-Aktie in Grün: Verbesserung der Marge erwartet

Gegenüber dem Wert des Vorjahreszeitraums von 3,5 Prozent habe die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Dreimonatszeitraum zugelegt und sich dem Mittelpunkt der Jahresprognose von 3,5 bis 5,5 Prozent genähert, teilte der MDax -Konzern am Dienstagabend in einer Präsentation zu einer Analystenkonferenz auf der Webseite mit.

Der Umsatz sei im Quartal stabil zum Vorjahreswert von 5,92 Milliarden Euro geblieben. Der freie Barmittelzufluss vor Ein- und Auszahlungen für Unternehmenszu- und verkäufe sei moderat negativ ausgefallen. Die Aktie regte sich im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss kaum.

Die Schaeffler-Aktie fällt im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 1,05 Prozent auf 8,45 Euro.

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HERZOGENAURACH (awp international)