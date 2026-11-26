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26.11.2026 13:18:00
Schaeffler-Aktie gefragt: Konzern stärkt Bilanz mit Anteilsverkauf
Schaeffler trennt sich von einem Teil seiner Beteiligung an der indischen Tochter und nimmt damit frisches Kapital ein.
Der Konzern hält über seine Promoter Group damit noch 67,63 Prozent an Schaeffler India und will weiterhin mindestens zwei Drittel der Anteile halten. Indien ist und bleibe ein wichtiger Markt für die Gruppe, so Schaeffler. Die indische Tochter spiele eine wichtige Rolle in der Wachstumsstrategie.
Die Schaeffler-Aktie steigt auf XETRA zeitweise um 3,93 Prozent auf 5,16 Euro.
DOW JONES
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