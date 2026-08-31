Schaeffler-Aktie: Experten empfehlen Schaeffler im August mehrheitlich zum Kauf

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Analyse der Schaeffler-Aktie abgegeben.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 9,167 EUR beziffert, während der aktuelle Schaeffler-Kurs an der Börse XETRA bei 7,380 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 8,50 EUR 15,18 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 9,45 EUR 28,05 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 10,45 EUR 41,60 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 10,00 EUR 35,50 05.08.2026 UBS AG 8,10 EUR 9,76 03.08.2026 Deutsche Bank AG 8,50 EUR 15,18 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch