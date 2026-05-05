Schaeffler Aktie 29778276 / DE000SHA0019
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05.05.2026 08:28:00
Schaeffle-Aktie: Industriekonzern startet mit besserer Profitabilität - Starker Euro bremst
Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat zu Jahresbeginn etwas mehr im Tagesgeschäft verdient als erwartet.
Der Umsatz sank hingegen wegen ungünstigerer Wechselkurse um 2,7 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro - ohne die Folgen des starken Euro wäre der Erlös um ein Prozent gestiegen. Die operative Marge zog um 0,3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent an und fiel damit etwas besser aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich machte Schaeffler 60 Millionen Euro Gewinn nach 83 Millionen ein Jahr zuvor. Grund für den Rückgang war vor allem ein schwächeres Finanzergebnis. Den Jahresausblick bestätigte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld.
HERZOGENAURACH (awp international)
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