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Schaeffler Aktie 29778276 / DE000SHA0019

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Erwartungen übertroffen 05.05.2026 08:28:00

Schaeffle-Aktie: Industriekonzern startet mit besserer Profitabilität - Starker Euro bremst

Schaeffle-Aktie: Industriekonzern startet mit besserer Profitabilität - Starker Euro bremst

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat zu Jahresbeginn etwas mehr im Tagesgeschäft verdient als erwartet.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (ber. Ebit) legte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 3,3 Prozent auf 285 Millionen Euro zu, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte.

Der Umsatz sank hingegen wegen ungünstigerer Wechselkurse um 2,7 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro - ohne die Folgen des starken Euro wäre der Erlös um ein Prozent gestiegen. Die operative Marge zog um 0,3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent an und fiel damit etwas besser aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich machte Schaeffler 60 Millionen Euro Gewinn nach 83 Millionen ein Jahr zuvor. Grund für den Rückgang war vor allem ein schwächeres Finanzergebnis. Den Jahresausblick bestätigte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld.

HERZOGENAURACH (awp international)

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Schaeffler-Aktie nach Rekordhoch letztlich wenig bewegt

Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Analysen zu Schaeffler AG

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15.10.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Schaeffler Buy Warburg Research
14.10.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’546.31 19.90 SNWB3U
Short 13’823.23 13.97 SE3BRU
Short 14’338.04 9.00 STRBXU
SMI-Kurs: 13’003.33 04.05.2026 17:30:11
Long 12’484.29 19.90 S33BNU
Long 12’197.62 13.97 SMWBHU
Long 11’664.01 8.91 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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