Schaeffler stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Schaeffler lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0.310 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5.81 Milliarden EUR, gegenüber 5.83 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.21 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch