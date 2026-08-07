Schaeffler informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Schaeffler veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler -0.040 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 5.90 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.92 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch