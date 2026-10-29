Schaeffler India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Schaeffler India veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 22.30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler India 18.50 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30.89 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 24.35 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch