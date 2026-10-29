SCG Packaging gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SCG Packaging präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.47 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCG Packaging 0.220 THB je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat SCG Packaging 32.58 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.44 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch