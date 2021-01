ScentAir® lance en france son système de purification d'air actif ION Protect TM, réduisant en toute sécurité la menace de contracter le COVID-19 en intérieur

Les systèmes de purification d'air actifs ScentAir® ION ProtectTM éliminent les agents pathogènes en suspension dans l'air grâce à une technologie basée sur l'utilisations d'ions, fournissant un air naturellement plus sûr à chaque respiration.

TOULOUSE, France, 25 Janvier 2021 /PRNewswire/ -- Après un lancement réussi aux États-Unis, ScentAir®, le leader mondial du marketing olfactif, a annoncé aujourd'hui que les systèmes de purification d'air actifs ScentAir® ION ProtectTM étaient désormais disponibles en France. Les systèmes de purification d'air actifs ScentAir® ION ProtectTM éliminent les agents pathogènes en suspension dans l'air grâce à une technologie brevetée GPS® Needlepoint Bipolar Ionization® (NPBI®). Cette technologie NPBI® utilisée dans ION ProtectTM a été largement testée pour confirmer un taux de réduction de 99,8% d'une souche de SARS-CoV-2 (COVID-19) sur une surface statique en 30 minutes, ainsi que de nombreux autres pathogènes courants dans l'air tels que le Norovirus, le SARM, E. Coli, Staph Bacteria, et plus encore.

Depuis 25 ans, ScentAir® développe des technologies innovantes pour parfumer efficacement des espaces commerciaux et publics, afin de transformer la façon dont les marques interagissent avec leurs clients en utilisant le marketing sensoriel et en agissant ainsi sur les émotions, la mémoire, et la prise de décision. Grâce à la nouvelle technologie de purification d'air active ION ProtectTM de ScentAir®, il est désormais possible d'allier santé et sécurité dans les commerces et espaces publics tout en purifiant et en parfumant l'air intérieur pour les utilisateurs.

«Nous sommes le leader du marketing sensoriel et de l'utilisation du parfum dans l'expérience client depuis des décennies; cependant, avec la pandémie mondiale qui a considérablement affecté l'affluence des personnes dans les espaces clos, nous avons ressenti le besoin d'aller au-delà des simples parfums et de produire un air propre et sûr qui protège efficacement les consommateurs et les rassure lorsqu'ils sont en intérieur, » a déclaré Logan Andres, Vice-Président des Produits et du Marketing, ScentAir®. «En utilisant à la fois le nouveau système de purification d'air actif ION ProtectTM et la large gamme de systèmes de diffusion de parfums de ScentAir, les gérants ont désormais la possibilité de rassurer et protéger leurs clients en combinant science (technologie d'ionisation NPBI®) et émotions (parfums).»

Contrairement aux purificateurs d'air classiques qui ne retiennent que les particules nocives les traversant, les purificateurs ScentAir® ION ProtectTM, avec la technologie brevetée NPBI®, libèrent des ions positifs et négatifs dans l'air, via le flux des systèmes de ventilation en place. Les ions se propagent ainsi dans tout l'espace afin de lutter activement et éliminer les particules en suspension dans l'air.

« Nous voulions assurer les normes de sécurité les plus élevées pour nos clients et avons passé du temps à rechercher la meilleure technologie de purification de l'air », a déclaré Andres. « Après notre lancement aux États-Unis en décembre, nous sommes ravis de lancer sur le marché français une gamme de produits qui non seulement purifie l'air, mais le fait en toute sécurité et naturellement dans le respect de l'environnement, afin que vous puissiez apporter la fraîcheur extérieure dans votre intérieur, bureaux, magasins et établissements hospitaliers. »



Les principaux avantages de ION ProtectTM, sont qu'il :

Réduit les agents pathogènes nocifs dans l'air (ex. COVID-19) : Pendant le processus NPBI®, l'interaction des ions sur les protéines des agents pathogènes les rendent inactifs et incapables de se répliquer.

Pendant le processus NPBI®, l'interaction des ions sur les protéines des agents pathogènes les rendent inactifs et incapables de se répliquer. Cible les particules (ex. Fumée, poussière, pollen) : Lorsque les ions sont diffusés dans un espace tel qu'un immeuble, un bureau ou un magasin, ils se combinent avec des particules en suspension dans l'air. Cela crée un effet boule de neige dans lequel des particules de polarités opposées commencent à se regrouper, ce qui les rend plus faciles à capturer dans les systèmes de filtration.

Lorsque les ions sont diffusés dans un espace tel qu'un immeuble, un bureau ou un magasin, ils se combinent avec des particules en suspension dans l'air. Cela crée un effet boule de neige dans lequel des particules de polarités opposées commencent à se regrouper, ce qui les rend plus faciles à capturer dans les systèmes de filtration. Neutralise les odeurs : Le ScentAir® ION ProtectTM désintègre les odeurs, telles que celles des restaurants ou des cabinets médicaux, les réduisant à néant, en éliminant les mauvaises odeurs et les composés organiques volatils nocifs (COV) laissant à l'air intérieur une odeur fraîche.

Les nouveaux systèmes de purification d'air actifs ScentAir® ION ProtectTM, utilisant le système breveté GPS® Needlepoint Bipolar Ionization®, sont disponibles en trois modèles : ION PureTM, ION DefendTM, et ION TargetTM. Pour savoir quel modèle convient le mieux à votre utilisation, visitez le site www.scentair.com/fr et demandez un devis gratuit par l'un de nos experts ScentAir®.

*CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : La technologie ScentAir® ION Protect TM est utilisée dans différentes applications et environnements. Étant donné que les conditions varient, il est important que les clients évaluent leur propre usage et les conditions d'utilisation afin d'évaluer les avantages potentiels de cette installation. L'utilisation de cette technologie n'a pas pour but de remplacer des précautions convenables pour empêcher la transmission d'agents pathogènes. Il est important de se conformer à toutes les lois et directives applicables et en vigueur en matière de santé publique émises par les autorités compétentes, et de suivre les directives officielles publiées localement, y compris, mais sans s'y limiter, la distanciation sociale, nettoyage des mains, respecter les règles d'hygiène en cas de toux (c.-à-d. se couvrir la bouche et le nez en cas de toux et d'éternuement) et l'utilisation de masques faciaux.

À propos de ScentAir®

ScentAir Technologies, LLC., Société privée fondée en 1994, fournit les meilleures solutions de marketing des parfums ambiants à de nombreuses entreprises parmi les plus reconnues au monde. En tant que leader mondial du marketing olfactif, la société rend l'expérience client plus riche en créant des connexions émotionnelles directes et des relations clients plus fortes grâce au pouvoir des senteurs. Basé à Charlotte, Caroline du Nord, aux États-Unis et avec des sièges sociaux au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Chine, à Hong Kong, au Japon et en Australie. Les plus de 425 collaborateurs internationaux accompagnent les clients dans 119 pays grâce à sa chaîne d'approvisionnement mondiale et à ses ateliers de fabrication situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. ScentAir® est engagé dans la création de stratégies de parfum personnalisées qui stimulent les sentiments de marque des clients, la fidélité des clients et les ventes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ScentAir.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1425575/France_Active_Air_Protection_blog_Image_FR_20_ID_a0156f238355.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1425566/ScentAir_Logo_Logo.jpg