SCB X legte Quartalsergebnis vor

SCB X hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.17 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.58 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11.10 Prozent zurück. Hier wurden 49.59 Milliarden THB gegenüber 55.79 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3.26 THB geschätzt. Der Umsatz war auf 39.93 Milliarden THB geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch