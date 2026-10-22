SCB X legte Quartalsergebnis vor

SCB X hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.17 THB gegenüber 3.58 THB im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11.10 Prozent auf 49.59 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55.79 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3.26 THB prognostiziert, während der Umsatz bei 39.93 Milliarden THB erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch