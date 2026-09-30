Scanway Spolka Akcyjna Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Scanway Spolka Akcyjna Bearer präsentierte am 29.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Scanway Spolka Akcyjna Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.86 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.65 PLN je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Scanway Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 5.8 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.2 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 28.89 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch