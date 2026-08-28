Scantech (Hangzhou) A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scantech (Hangzhou) A veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.06 CNY gegenüber 0.220 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97.9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch