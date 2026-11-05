Scanpoint Geomatics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Scanpoint Geomatics hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scanpoint Geomatics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 98.18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 391.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch