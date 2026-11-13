Scandinavian Tobacco Group AS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Scandinavian Tobacco Group AS hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.70 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Scandinavian Tobacco Group AS 2.90 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 2.43 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.36 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch