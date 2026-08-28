Scandinavian Tobacco Group AS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Scandinavian Tobacco Group AS hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.80 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Scandinavian Tobacco Group AS 2.90 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.36 Milliarden DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.33 Milliarden DKK.

Redaktion finanzen.ch