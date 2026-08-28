|
28.08.2026 06:37:00
Scandinavian Tobacco Group AS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Scandinavian Tobacco Group AS hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.80 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Scandinavian Tobacco Group AS 2.90 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.36 Milliarden DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.33 Milliarden DKK.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.