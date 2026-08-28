Scandinavian Tobacco Group A-S Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Scandinavian Tobacco Group A-S Un hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Scandinavian Tobacco Group A-S Un hat ein EPS von 0.22 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.220 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig wurden 363.1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scandinavian Tobacco Group A-S Un 358.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch