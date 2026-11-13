Scandinavian Tobacco Group A-S Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Scandinavian Tobacco Group A-S Un hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scandinavian Tobacco Group A-S Un 0.230 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 374.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 369.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch