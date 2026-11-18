Scandinavian Tobacco Group A-S Registered liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Scandinavian Tobacco Group A-S Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.040 CAD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 257.7 Millionen CAD, gegenüber 261.7 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch