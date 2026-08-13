Scandinavian ChemoTech Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Scandinavian ChemoTech Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 SEK gegenüber -0.040 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 3.3 Millionen SEK, gegenüber 3.8 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14.32 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch