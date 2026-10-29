Scandinavian ChemoTech Registered B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Scandinavian ChemoTech Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Scandinavian ChemoTech Registered B ebenfalls 0.050 SEK je Aktie eingebüsst.

Der Umsatz wurde auf 3.4 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch