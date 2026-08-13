Scandinavian Astor Group Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Scandinavian Astor Group Registered hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 2.09 SEK. Im letzten Jahr hatte Scandinavian Astor Group Registered einen Gewinn von 0.030 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scandinavian Astor Group Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88.76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 170.9 Millionen SEK im Vergleich zu 90.6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch