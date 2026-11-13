Scandinavian Astor Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Scandinavian Astor Group Registered hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.11 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scandinavian Astor Group Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 218.22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 250.5 Millionen SEK im Vergleich zu 78.7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch