Scandic Hotels Group AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Scandic Hotels Group AB gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.02 SEK gegenüber 2.59 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.88 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scandic Hotels Group AB einen Umsatz von 6.37 Milliarden SEK eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3.37 SEK sowie einem Umsatz von 6.91 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch