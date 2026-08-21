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21.08.2026 06:37:00
Scana Industrier As präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Scana Industrier As hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 NOK gegenüber -0.050 NOK im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 388.4 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 1.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395.7 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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