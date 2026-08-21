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21.08.2026 06:37:00
Scailex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Scailex hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scailex ein EPS von 0.040 ILS je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 252.3 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 228.7 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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