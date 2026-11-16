SC ENGINEERING stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SC ENGINEERING präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 99.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -130.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SC ENGINEERING 21.04 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 56.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 48.09 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch