|
03.09.2026 06:37:00
SC Electrica stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SC Electrica veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SC Electrica ein EPS von 0.590 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 631.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SC Electrica einen Umsatz von 488.5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.