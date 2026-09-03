SC Electrica stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SC Electrica veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SC Electrica ein EPS von 0.590 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 631.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SC Electrica einen Umsatz von 488.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch