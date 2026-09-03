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03.09.2026 06:37:00
SC Electrica SA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SC Electrica SA hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0.44 RON je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SC Electrica SA noch ein Gewinn pro Aktie von 0.660 RON in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2.82 Milliarden RON in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.17 Milliarden RON umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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