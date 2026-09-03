|
03.09.2026 06:37:00
SC Electrica legte Quartalsergebnis vor
SC Electrica hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.590 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 631.2 Millionen USD – ein Plus von 29.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SC Electrica 488.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.