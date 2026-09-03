SC Electrica legte Quartalsergebnis vor

SC Electrica hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.590 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 631.2 Millionen USD – ein Plus von 29.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SC Electrica 488.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch