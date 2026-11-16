SBS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SBS hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 71.70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 172.84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 144.29 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 135.82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch