SBS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SBS gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 65.12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SBS 40.98 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 140.85 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 115.72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch