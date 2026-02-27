|
27.02.2026 05:58:18
SBM OFFSHORE NV Full Year Income Advances
(RTTNews) - SBM OFFSHORE NV (SBFFY.PK) released a profit for its full year that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $922 million, or $5.25 per share. This compares with $150 million, or $0.83 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 23.4% to $5.903 billion from $4.784 billion last year.
SBM OFFSHORE NV earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $922 Mln. vs. $150 Mln. last year. -EPS: $5.25 vs. $0.83 last year. -Revenue: $5.903 Bln vs. $4.784 Bln last year.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
