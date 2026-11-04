SBI Shinsei Bank,Limited Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SBI Shinsei Bank,Limited Un hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.22 USD. Im letzten Jahr hatte SBI Shinsei Bank,Limited Un einen Gewinn von 0.110 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat SBI Shinsei Bank,Limited Un im vergangenen Quartal 1.35 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SBI Shinsei Bank,Limited Un 1.19 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch