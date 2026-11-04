SBI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SBI äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 127.63 JPY. Im Vorjahresviertel waren 124.17 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SBI im vergangenen Quartal 426.60 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SBI 406.58 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch