SBI Life Insurance Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SBI Life Insurance Company hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.47 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.93 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.80 Prozent auf 246.47 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228.64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 6.04 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 268.45 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch