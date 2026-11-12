SBI Insurance Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SBI Insurance Group stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8.36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SBI Insurance Group mit einem Umsatz von insgesamt 27.83 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19.24 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch